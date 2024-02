Jena. Mit einem auf den ersten Blick nicht echten Führerschein wollte sich ein Mann ausweisen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Jena.

Der 43-jährige Fahrer eines Ford-Transporters hat sich am Dienstagvormittag mit einem augenscheinlich nicht echten Führerschein ausgewiesen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug samt Fahrer in der Naumburger Straße in Jena kontrolliert. Dabei kam ans Licht, dass der Fahrer vor Fahrtantritt berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Der Mann durfte nicht weiterfahren, ihm wurde Blut abgenommen und Anzeigen gegen ihn aufgenommen. Nach intensiver Prüfung indes stellte sich der Fahrerschein als ein echtes Dokument heraus.

Versuchter Einbruch

Augenscheinlich an der Eingangstür gescheitert sind Unbekannte in Drackendorf. Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, stellte ein Zeuge Hebelspuren an der Tür eines Versicherungsbüros fest.

Der oder die Täter hatten nach Angaben der Polizei versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was nicht gelang. Trotz dessen verursachten diese einen Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Schmiererei am alten Güterbahnhof

Unbekannte haben die Fassade eines Gewerbeobjektes am alten Güterbahnhof in Jena beschmiert. Der Schriftzug, der mit Symbolen verziert wurde, hat die Maße drei mal 32 Meter. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe.

Hinweise auf die Verursacher gibt es nicht, jedoch lässt der Inhalt nach Auskunft der Polizei auf eine linkspolitische Tatmotivation schließen. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter 03641 81 2464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 40085/2024, zu melden.

