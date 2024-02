Jena. Poetry-Slam, Jugenddisco, Singen in der Distelschänke und Knast im Theaterhaus

1. Tanzen und Leuchten im Volksbad

„Neon Paradise“, heißt die Partyreihe des jungen Jenaer Veranstaltungskollektivs „Breaking Beats“. Die Reihe steht für angesagten Sound im elektronischen Bereich, eine leuchtende Crowd und junge DJs. Das Neon-Event bietet nicht nur angesagte Beats aus dem Bereich Charts-Hits, EDM und Bass House, sondern auch eine einzigartige visuelle Erfahrung. Es handelt sich ausdrücklich um eine Veranstaltung für Jugendliche. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist auf Personen im Alter von 14 bis einschließlich 21 Jahren begrenzt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr im Volksbad und endet um 1 Uhr.

2. Jamsession im Haus auf der Mauer

Der Verein „BandsPrivat“ steht für intime Konzerte in gemütlicher, familiärer Atmosphäre, für gute, handgemachte Musik, für alte und neue Freunde auf, vor und hinter der Bühne. Die Veranstalter kümmerten sich nur um eine Bühne, die Musik wird den Gästen überlassen. Gemeinsam jammen oder einfach nur zuhören kann man am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr, im Haus auf der Mauer am Johannisplatz 16.

3. Knast im Theaterhaus

Freiheitsentzug als Strafe, „abzusitzen“ am extra dafür konzipierten Ort Gefängnis: Welche Vorstellungen von Verbrechen, Schuld und Strafe liegen dem zugrunde? Wie sieht es überhaupt aus hinter den Mauern, die ein- und aussperren, und ist das überall in Deutschland gleich? Und wer sitzt hinter Gittern? Wo im Gefängnis sind eigentlich Gitter und wie verbringen die Menschen ihren Tag? Die Stückentwicklung „Knast“ unter der Regie von Leon Pfannenmüller basiert auf Interviews mit Insassen und Mitarbeitern der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben. Zu sehen ist die Inszenierung am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr im Theaterhaus Jena.

4. Jan Plewka und Marco Schmedtje im F-Haus

Jan Plewka ist einer der facettenreichsten deutschen Musiker und Sänger. Mit seiner Band „Selig“ gehört er seit Mitte der 90er Jahre zum Besten und Erfolgreichsten, was die deutschsprachige Musikszene zu bieten hat. Mit dem Programm „Between the 80’s“, präsentiert er gemeinsam mit Marco Schmedtje, seinem Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten, der ihn kongenial an der Gitarre begleitet, eine Sammlung aus durchweg höchst erfolgreichen Songs - man darf sagen: Klassikern - dieses Jahrzehnts, komplett neu. Zu erleben am Freitag, 16. Februar, 20 Uhr im F-Haus.

5. „El Perro“ im Kulturbahnhof

„El Perro“ aus den USA, ist das Side-Projekt von Gitarrist und Sänger Parker Griggs von Radio Moscow. Am Samstag, 17. Februar, ab 20 Uhr sind „El Perro“ mit einer Mischung aus Funk, Latin-Rock, Psychedelic und Soul im Kulturbahnhof Jena zu Gast.

6. Kaffeekonzert der Jenaer Philharmonie

Beim Kaffeekonzert № 2 der Jenaer Philharmonie unter dem Titel „Klatsch und Tratsch um eine Primadonna in Thüringen“ wird Solistin Julia Gromball (Sopran) gemeinsam mit der Jenaer Philharmonie unter Leitung von Thomas Wicklein zu erleben sein. Es erklingen am Sonntag, 18. Februar, ab 15 Uhr im Volkshaus Jena unter anderem Johann Strauss‘ Tritsch-Tratsch-Polka op. 214, Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“, Johann Strauss‘ Fledermaus-Quadrille op. 363 oder Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Zauberflöte“, Oper KV 620.

7. Offener Singestammtisch in der Distelschänke

Deutsch-Folk, Volkslieder, Balladen, Schlager, Lustiges, Ernstes: Musik, die lebt und es wert ist, gesungen zu werden gibt es am Sonntag, 18. Februar, 16 Uhr, Distelschänke, Am Jenzig 1. Kein Chor und kein Verein – einfach ein offener Treff für nette Leute, die Spaß am Singen haben.

8. Poetry-Slam im Kassablanca

Livelyrix lädt Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr, ins Kassablanca zum Wortwettbewerb der Bühnenpoesie. Poetry-Slam ist ein Wettstreit des gesprochenen Wortes. Die Teilnehmer treten mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an und das Publikum entscheidet, wer in diesem Wettkampf triumphiert. Dabei braucht es keine Requisite oder musikalische Untermalung.