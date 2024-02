Jena. Noch bis Freitag, 16. Februar, können die Entwurfsvarianten zur Umgestaltung des Westbahnhofes, des Bahnhofsumfelds, der Westbahnhofstraße und der Schillerstraße online kommentiert werden.

Nur noch bis Freitag, 16. Februar, können die Entwurfsvarianten zur Umgestaltung des Westbahnhofes, des Bahnhofsumfelds, der Westbahnhofstraße und der Schillerstraße einschließlich Engelplatz zum Stadtzentrum online kommentiert werden. Die Entwurfsvarianten sind auf der städtischen Homepage einsehbar (Link am Textende).

Die Ergebnisse dieser Öffentlichkeitsbeteiligung werden im Anschluss ausgewertet und am Mittwoch, 21. Februar, bei einer öffentlichen Planungswerkstatt durch das Planungsbüro und die Stadtverwaltung vorgestellt. Im Anschluss können die verschiedenen Teilbereiche diskutiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen an dem Mittwoch um 18 Uhr im Historischen Rathaus.

Flexible Konzeption

Die Stadt erstellt mit einem Planungsbüro bis Mitte 2024 einen Rahmenplan für das Bahnhofsumfeld sowie die Westbahnhofstraße und Schillerstraße einschließlich Engelplatz zum Stadtzentrum. „Hintergrund ist, dass der Westbahnhof als Tor zur Stadt nicht zuletzt aufgrund des großen Neubaus der Zeiss AG mit den damit verbundenen neuen Straßen, der perspektivisch geänderten Busführung und einer erhöhten Anzahl von Fahrgästen an Bedeutung gewinnt. Entsprechend soll das Areal attraktiver werden“, so heißt es seitens der Stadt.

In der Rahmenplanung werde eine „unverbindliche Planungsvision“ mit einem Zeithorizont von 5 bis 30 Jahren erarbeitet. „Es werden unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten in Abhängigkeit der Flächenverfügbarkeiten und Mitwirkungsbereitschaft Dritter aufgezeigt.“ Im Ergebnis soll als Leitfaden für die Entwicklung des Planungsraums eine flexible Konzeption entstehen, in der folgende Themenbereiche gebündelt werden: städtebauliche Gestaltung (etwa Gebäude und Plätze), Neuordnung von Nutzungen (etwa Gewerbe und Bahn), verkehrliche Funktionen (etwa Fuß- und Radwege, Bike and Ride, ÖPNV und Autoverkehr), Schaffung von Grün- bzw. Freiflächen (etwa grüner Platz mit Sitzgelegenheit).

https://mitmachen.jena.de/ rahmenplanung-westbahnhofumfeld