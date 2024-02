Jena. Erneut ist eine Schmiererei mit politischem Inhalt auf ein Gebäude in Jena gesprüht worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Hauswand mit politischem Inhalt besprüht

In den vergangenen Tagen werden vermehrt Schmierereien mit politischem Inhalt festgestellt und zur Anzeige gebracht. So auch am Mittwoch. Unbekannte besprühten eine Hauswand am Magdelstieg in den Ausmaßen 4,8x0,7 Meter mit blau-violetter Farbe. Der angebrachte Schriftzug lässt laut Polizeianagaben auf eine linkspolitische Tatmotivation schließen. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Fahrrad gestohlen

Unbekannte bedienten sich widerrechtlich an Fahrrädern in der Löbstedter Straße. Wie einem Zeugen am Mittwoch auffiel, wurden durch Unbekannte mehrere Schlösser der größtenteils zur Eigentumssicherung abgestellten Räder durchtrennt und nach aktuellem Kenntnisstand mindestens ein Fahrrad der Marke Merida entwendet. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Mit 1,22 Promille in der Atemluft erwischt wurde am Donnerstagfrüh, kurz nach 2 Uhr, ein 49-Jährige auf einem E-Scooter. Der Mann war auf der Ernst-Abbe-Straße unterwegs und fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, heißt es in der Mitteilung. Der Fahrer wurde kontrolliert, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei erstattete Anzeige.

