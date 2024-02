Jena. Was der 80-jährige Günter Burkhardt mit der Qualifikation der DDR für die Fußballweltmeisterschaft 1974 zu tun hat, warum er und seine Frau Christa zur Silbernen Hochzeit mongolische Kleidung trugen und wer in den vergangenen 60 Jahren zu Hause am Herd stand.

Christa war Konditorin, Günter Konditor: So lernte sich das Paar in der Sächsischen Schweiz über den Beruf kennen.

Günter Burkhardt war Konditor im Uni-Hochhaus: Der Turm-Kuchen sei zu DDR-Zeiten legendär gewesen.

Drei Jahre verbrachte das Paar in der Mongolei.

Gebacken wurde auch für Fußballnationalspieler der DDR.

Günter Burkhardt wurde nach der Wende Chef aller Mensen und Cafeterien des Studentenwerks.