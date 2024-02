Jena. Jördis Bachmann über Brötchen von der Tankstelle, Familienbetriebe und Wirtschaftswachstum.

Als vor Jahrzehnten in der Camburger Straße 2 noch die Bäckerei Burkhardt zu finden war, da habe es in Jena ja eigentlich alle 100 Meter eine Bäckerei gegeben, sagte Wenigenjenas Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke, als sie am Donnerstag einem Jenaer Konditoren-Paar Glückwünsche zu diamantenen Hochzeit überbrachte. Dann wurde aufgezählt, es gebe ja in Jena eigentlich nur noch Bäckerei Kwak, Bäckerei Germar und Czech.