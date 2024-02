Hermsdorf/Jena. OB begrüßt Kooperation bei einem schwierigen Thema. In Hermsdorf selbst soll in der kommenden Woche für die Belange der Flüchtlinge demonstriert werden.

Die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Suhl und in Hermsdorf entspannen: Deshalb wird die ehemalige Frauenklinik als Flüchtlingsunterkunft des Landes für zwei Monate genutzt. In seiner Videobotschaft hat OB Thomas Nitzsche (FDP) am Freitag ganz sachlich über die zwischen Stadt und Land abgestimmten Pläne informiert. In Hermsdorf selbst soll in der kommenden Woche für die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner demonstriert werden. Dazu ruft eine Unterstützungsgruppe auf.

750 Personen auf engstem Raum

„In Hermsdorf sind seit August 2023 500 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht – in einer großen Lagerhalle, also ein einzelner großer Raum, in der zwischenzeitlich 750 Personen auf engsten Raum wohnten – ohne Möglichkeit auf Ruhe, darauf nachts das Licht auszumachen und richtig zu schlafen“, heißt es in einer Mitteilung am Freitag. Dass die Einrichtung nach Angaben der Gruppe entgegen bisheriger Aussagen nicht geschlossen werde, sei nicht hinnehmbar. „Daher ist die Forderung der Bewohner und der Unterstützer*innen die sofortige Schließung des Lagers und die menschenwürdige Unterbringung aller Menschen, die sich dort zurzeit aufhalten müssen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dafür soll am nächsten Donnerstag demonstriert werden.

Gute Kooperation zwischen Stadt und Land

Freistaat und Stadt hätten gezeigt, wie eine gute Kooperation gelingen könne bei einem Thema, was schwer beherrschbar sei, sagt Nitzsche. Die frühere Frauenklinik in der Bachstraße in Jena wird für eine temporäre Entlastung der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl und der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf sorgen. Für die Monate April und Mai werden maximal 150 Geflüchtete aus den überlasteten Landesunterkünften in die Saalestadt umziehen. Bisher wurde die frühere Frauenklinik von der Stadt Jena als kommunale Flüchtlingsunterkunft genutzt. Erst waren dort ukrainische Geflüchtete und anschließend Asylsuchende untergebracht. Sie zögen derzeit in die ehemalige Hautklinik an der Erfurter Straße. Die Stadt habe die Immobilie kaufen können.

Die Zwischennutzung der früheren Frauenklinik endet Ende März. Denn die Besitzerin der Immobilie, die Friedrich-Schiller-Universität, will auf dem Gelände ein Zentrum für Pharmazie errichten. Nitzsche betonte, dass die temporäre Nutzung der Frauenklinik die Pläne der Universität nicht gefährden dürfe. Es geht um Fördermittel, die an Fristen gebunden sind.

