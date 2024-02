Größerer Einsatz am Mittwochvormittag in Jena: Der Gefahrgutzug der Feuerwehr und die Polizei waren am Stadtteilzentrum Lisa in Lobeda vor Ort. Dort war 9.31 Uhr eine Flüssigkeit auf dem Fußboden aufgefallen. Daneben ein Zettel mit der Aufschrift „Ammoniak“, wohl als Protest gegen eine AfD-Bürgersprechstunde. © Funke Medien Thüringen | Thorsten Büker