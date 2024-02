Jena. Wothly kandidiert auf dem ersten Platz. Schubert zum Landtagskandidaten gewählt.

Die CDU Jena hat am Samstag in der Grünen Tanne 46 Kandidatinnen und Kandidaten sowie acht Nachrücker für die Stadtratswahl am 26. Mai nominiert. „Unser Anspruch als CDU Jena ist es, die Bandbreite unserer Stadtgesellschaft abzubilden sowie Personen aus unterschiedlichen Berufs- und Lebensbereichen auf unserer Liste zu platzieren. Das klare Ziel ist es, unser Ergebnis im Vergleich zur letzten Kommunalwahl deutlich zu verbessern und zurück zu alter Stärke zu finden“, sagt der Vorsitzende Guntram Wothly. Bei der Stadtratswahl 2019 bekam die CDU 12,6 Prozent der Stimmen. Linke und Grüne schnitten besser ab.

Auch Benjamin Koppe steht auf der Liste

Dem Spitzenteam unter den ersten drei Listenplätzen werden neben Wothly die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Wenigenjenaer Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke sowie Landtagskandidat Konstantin Freuer angehören. Er repräsentiert mit dem Chef der Jungen Union, Antonio Oktay Kunath (Listenplatz acht), die junge Generation auf der CDU-Liste. Unter den ersten zehn Plätzen der Liste sind außerdem Oberbürgermeister-Kandidat Stephan Wydra sowie die jetzigen Stadträte Bastian Stein auf Platz fünf, Brünnhild Egge auf Platz sechs und Johanna Hübscher auf Platz neun vertreten. Auf Platz elf kandidiert Finanz- und Ordnungsdezernent Benjamin Koppe, der ebenfalls Stimmen für seine Partei sammeln möchte.

Schubert war 2019 Hochschullehrer des Jahres

Auf den Plätzen sieben und zehn stehen die parteilosen Überraschungskandidaten Schubert (ehemals Freie Wähler) und Clemens Beckstein (ehemals Piraten und FDP). Schubert, im Jahr 2019 als Deutschlands Hochschullehrer des Jahres ausgezeichnet, wurde darüber hinaus auf einer sich anschließenden Aufstellungsversammlung zum Landtagskandidaten der CDU Jena für den Wahlkreis 37, westlich der Saale, nominiert.

Kandidaten für die Ortsteilbürgermeister-Wahl Ammerbach: Eberhard Kalus (parteilos)

Cospeda: Lutz Arnold (parteilos)

Drackendorf: Rainer Raithel (parteilos)

Ilmnitz: Elisabeth Maria Meyer

Jena-Nord: Sebastian Hundt

Jena-Süd: Brünnhild Egge

Jena-West: Christoph Hachmöller

Jena-Zentrum: Antonio Oktay Kunath

Neulobeda: Konstantin Freuer

Wenigenjena: Bastian Stein

Winzerla: Gino Erler

Zwätzen: Waldemar Kühner

Mit insgesamt sechs Ortsteilbürgermeistern, darunter Elisabeth Maria Meyer aus Ilmnitz, Waldemar Kühner aus Zwätzen, den parteilosen Ortsteilbürgermeistern Rainer Raithel aus Drackendorf, Lutz Arnold aus Cospeda und Steinmetzmeister Eberhard Kalus aus Ammerbach, sowie sechs Universitätsprofessoren beweise man die Nähe zu den Ortsteilen und zur Universität.

Früherer FCC-Präsident kandidiert ebenfalls

Weitere personelle Überraschungen sind die Kandidaturen von Kulturveranstalter Christian Wolf und dem früheren Präsidenten des FC Carl Zeiss Jena, Peter Schreiber (beide parteilos), auf den Plätzen 16 und 20. Die Liste schließt mit Bauarbeiter und Rohrleitungsbauer Michael Stecklum, der auf Platz 46 kandidiert.

Auch das Kommunalwahlprogramm wurde durch die Mitgliederversammlung diskutiert und verabschiedet. Die CDU Jena stehe unter anderem für eine leistungsfähige Infrastruktur für alle Verkehrsarten ein und möchte Mobilität und Parkmöglichkeiten ausbauen. Jena solle eine sichere Stadt sein, Polizei und Ordnungsbehörde sollten vor allem in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden. Es solle Wohnraum für alle Bedarfe geschaffen werden, mit einem Fokus auf Familien und die eigenen vier Wände. Auch Wachstum und Investitionen mit bedarfsgerechten Flächen für Handel und Gewerbe sollen weiter Priorität genießen. Bildung, Ausbildung und der soziale Zusammenhalt in Jena sollen gestärkt werden. Die Verwaltung mit ihren Eigenbetrieben soll für die Bürger und Unternehmen Dienstleister sein.

Die Stadtrats-Liste 1. Guntram Wothly, Gymnasiallehrer

2. Rosa Maria Haschke, Lehrerin und OTBM Wenigenjena

3. Konstantin Freuer, Konzern-Sicherheitsexperte

4. Stephan Wydra, Oberarzt

5. Bastian Stein, Energieökonom

6. Brünnhild Egge, Diplom-Ingenieurin

7. Ulrich Schubert (parteilos), Hochschullehrer

8. Antonio Oktay Kunath, Bankkaufmann

9. Johanna Hübscher, Hochschullehrerin

10. Clemens Beckstein (parteilos), Hochschullehrer

11. Benjamin Koppe, Finanz- und Sicherheitsdezernent

12. Kati Sträßer, Volljuristin und Regierungsdirektorin

13. Waldemar Kühner, Physiker und OTBM Zwätzen

14. Cornelius Golembiewski, Arzt und Unternehmer

15. Alina Bartholme, Bundesfreiwillige

16. Christian Wolf (parteilos), Unternehmer und Veranstalter

17. Reinhard Stehfest, Ministerialdirigent a.D.

18. Heiko Ziemer, Lehrer

19. Juliane Krawtschenko, Medizinisch-technische Radiologieassistentin

20. Peter Schreiber (parteilos), Vorstand Sozialverband

21. Lutz Arnold (parteilos), Lehrer und OTBM Cospeda

22. Elisabeth Maria Meyer, Betriebswirtin und OTBM Ilmnitz

23. Eberhard Kalus (parteilos), Steinmetzmeister und OTBM Ammerbach

24. Rainer Raithel (parteilos), Immobilienverwalter und OTBM Drackendorf

25. Gino Erler, Kfz-Mechaniker und Angestellter in der IT-Branche

26. Eva-Maria Schröder, Diplom-Psychologin

27. Sören Genzler, IT-Berater und Vorsitzender des Stadtsportbundes

28. Ulrich Hauschild, Diplom-Chemiker

29. Sebastian Hundt, Gymnasiallehrer und Doktorand

30. Clara Schaumann, Gesundheitsmanagerin

31. Max Schuchardt, Wirtschaftsgeograph

32. Fiete Hallbauer, BWL-Student

33. Maximilian Weber, Volljurist und Doktorand

34. Daria Rauschelbach, Abiturientin

35. Andreas Neumann, Luftfahrtingenieur

36. Michael Merkel, Politikwissenschaftler B.A.

37. Matthias Perkams, Hochschullehrer

38. Prof. Dr. Antonius Liedhegener, Hochschullehrer

39. Reyk Seela, Historiker und Landtagsabgeordneter a.D.

40. Christoph Hachmöller, Arzt, Hochschullehrer

41. Alexander-Maximilian Lüneberg, Kaufm. Leiter eines Pflegeunternehmens

42. Fagus Pauly, Medienwissenschaftler

43. Mihajlo Kolakovic, Diplom-Psychologe

44. Norbert Comouth, Meister für Wasserwirtschaft

45. Florian Poser, Lehrer

46. Michael Stecklum, Bauarbeiter

