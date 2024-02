Jena. Mann stellt sich quasi selbst - Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Am Sonntagnachmittag kam es in Jena zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Erlanger Allee auf der Höhe der Drackendorfer Straße. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr stadtauswärts und wollte in die Drackendorfer Straße abbiegen, als er die herannahende Straßenbahn übersah.

Es kam unweigerlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mann entfernte sich anschließend vom Unfallort, wollte jedoch lediglich die Kreuzung räumen. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Im Rausch hinter dem Steuer

In der Jenaer Dorfstraße wurde am Sonntagvormittag ein 72-jähriger Mann durch die Polizei kontrolliert. Dieser war mit seinem Transporter unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Autofahrer stellt sich selbst

Eigentlich wollte ein 20-jähriger Autofahrer nur etwas bei der Polizei in Jena abgeben. Doch die Beamten schauten genauer hin. Das Auto, mit dem er sich auf den Weg zur Wache gemacht hatte, war nicht zugelassen. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten die Kennzeichen und die Autoschlüssel an sich. Zudem schien der Mann nicht nüchtern zu sein und wurde für die Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

