Jena. In Jena wird ein 18-Jähriger von einem Auto erfasst, über die Motorhaube geschleudert und verletzt. Der Fahrer des Wagens fuhr einfach weiter und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Bereits am Freitag (16. Februar) ereignete sich in Jena kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag informierte, wollte der 18-Jährige auf Höhe der Gemeinschaftsschule am Jenzigweg die Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde. Dabei sei der Jugendliche über die Motorhaube geschleudert worden und landete auf dem Kopf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 18-Jährige Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten.

Der Fahrzeugführer sei bisher unbekannt, da er nach dem Unfall einfach weiter fuhr. Aufgrund des Unfallhergangs sei es dem 18-Jährigen nicht möglich gewesen, sowohl Fahrzeugmarke als auch das amtliche Kennzeichen zu erkennen. Für die weiteren Ermittlungen nach dem Unfallfahrzeug samt Fahrer sucht die Jenaer Polizei daher Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 43190/2024, zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.