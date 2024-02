Jena. Auf der Sportgala werden die erfolgreichsten Jenaer aus der Sportwelt geehrt. Bei Essen und Musik stehen neben den Sportlern auch die Trainer und Nachwuchstalente im Mittelpunkt

Sie sind Könner in ihrem Sport - sei es Radsport, Handball, Schwimmen, Triathlon oder Leichtathletik. Und sie sind Deutsche Meister oder waren ganz vorne bei Europa- und Weltmeisterschaften dabei. Für ihre außergewöhnlichen sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr zeichnet der Sportbund, bei der Jenaer Sportgala am 2. März im Volkshaus Jugendliche, Männer und Frauen in insgesamt sieben Kategorien aus. Der Stadtsportbund richtet die Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Jena aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt.