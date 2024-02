Jena. Öffentlichkeit ist am 29. Februar zum elften Regionalwettbewerb eingeladen. Landesfinale am 9. April ebenfalls in Jena.

Zeiss lädt als Patenunternehmen die Öffentlichkeit am 29. Februar zum elften Regionalwettbewerb Jena von „Jugend forscht“ unter dem Motto „Mach Dir einen Kopf“ ein. 60 Schülerinnen und Schüler haben sich mit 28 Projekten angemeldet und präsentieren ihre Ergebnisse ab 14 Uhr in der Aula der Ernst-Abbe-Hochschule der Öffentlichkeit. Ab 16 Uhr findet die Feierstunde und Preisverleihung in der Mensa des Studierendenwerks Thüringen an der Carl-Zeiss-Promenade 6 statt.

Die jungen Forscherinnen und Forscher kommen aus insgesamt sieben Schulen und Institutionen, alle in und um die Region Jena. In der Sparte „Schüler experimentieren“ für die Altersgruppe bis 14 Jahre wurden 15 Projekte angemeldet, in der Sparte „Jugend forscht“ für die 15- bis bis 21-Jährigen wurden 13 Projekte angemeldet.

Ehrenamtliche Jury mit Mitgliedern aus Schulen, Wissenschaft und von Zeiss

Eine ehrenamtliche Jury mit Mitgliedern aus Schulen, Wissenschaft und von Zeiss bewertet die Arbeiten, die sich beispielsweise mit der Straßenbeleuchtung von Jena, biologisch abbaubarem Kaugummi und Sonnenlicht als Alternative zu elektrischen Lampen beschäftigen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Regionalwettbewerbs Jena von „Jugend forscht“ werden beim Landeswettbewerb am 9. April im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena teilnehmen.

Zeiss ist als Patenunternehmen von Anfang an Ausrichter des Regionalwettbewerbs Jena von Jugend forscht. Die Förderung von Bildung und Wissenschaft hat bei Zeiss Tradition und ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

