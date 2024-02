Jena. Bei Wöllnitz konnte ein älterer Fahrer nicht rechtzeitig bremsen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Stadtrodaer Straße sind am Dienstagmorgen ein Großvater und sein Enkel verletzt worden. Sie saßen in einem Taxi, das in Höhe Wöllnitz in Richtung Stadtzentrum fuhr. Kurz vor der Ampeleinmündung beim Autohandel Wöllnitz krachte dem Taxi von hinten ein anderer Pkw aufs Heck. Es handelte sich um einen Renault.