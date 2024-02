Jena. Ein ausländischer Verband plant, ein Fußball-Länderspiel im März in Jena auszurichten.

Am 21. März soll ein Länderspiel in der neuen Jenaer Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden. Laut dem Spielplan des europäischen Fußballverbandes UEFA ist an diesem Tag um 17.30 Uhr die Partie zwischen Israel und Polen geplant. Auf dem Feld werden die U21-Mannschaften der Länder unter Ausschluss der Öffentlichkeit um Punkte für die EM-Qualifikation kämpfen.