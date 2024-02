Jena. Ein Unbekannter hat sich in Jena vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Dieses Phantombild des Mannes wurde nun veröffentlicht.

Bereits am Mittwoch, dem 1. November 2023, ist es in Jena zu einem Fall sexueller Belästigung gekommen. Laut Polizei hatte sich ein Unbekannter gegen 22.15 Uhr in Anwesenheit einer Frau im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Berger-Straße entblößt.

Im Anschluss zeigte dieser ihr sein erigiertes Glied und masturbierte. Im dritten Stock sei der Mann dann ausgetiegen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach einem richterlichen Beschluss ist nun ein Phantombild zur Fahndung veröffentlicht worden, das hier zu sehen ist.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter (03641) 81 2464 oder per Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de bei der Kriminalpolizei Jena zu melden. Es wird gebeten, das Aktenzeichen 286546/2023 mit anzugeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red