Jena. Unbekannte schlagen die Scheibe eines Nachtschalters einer Tankstelle mit einem Feuerlöscher ein und flüchten. Das sind die Polizeimeldungen für Jena.

Am Dienstagmorgen gegen vier Uhr vernahmen Polizeibeamte einen optischen Alarm an einer Tankstelle in der Camburger Straße in Jena. Bei der Überprüfung dieser stellte sich heraus, dass der Nachtschalter massiv beschädigt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten Unbekannte einen Feuerlöscher vom Nachbargrundstück und schlugen damit die Scheibe des Nachtschalters ein. Anschließend müssen die Unbekannten in den Verkaufsraum gegriffen haben und nahmen Tabakwaren im Wert von knapp 100 Euro an sich. Die Diebe verschwanden unerkannt. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte beschädigen Auto

Ein Mann meldete am Montagmittag der Jenaer Polizei, dass sein Auto beschädigt wurde. Diese teilte mit, dass sich die Tat am vorangegangenen Wochenende ereignet haben muss. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Erfurter Straße abgestellt.

Eine oder mehrere unbekannte Personen traten gegen die Autotüren und hinterließen Dellen und Kratzer.

Zwölf Meter langes Graffiti

In der Otto-Schott-Straße in Jena entdeckte die Polizei ein zwölf Meter langes Graffiti. Dabei hinterließen die unbekannten Sprayer auch einen Schriftzug mit linkspolitischen Inhalt in den Maßen 160 x 120 cm.

Autofahrer übersieht Straßenbahn

Am Montagvormittag kam es in Jena zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 26-jähriger Autofahrer von der Theobald-Renner-Straße in die Karl-Marx-Allee abbiegen, als er die von rechts herannahende Straßenbahn übersah.

Es kam unweigerlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Das Auto musste abgeschleppt werden.

