Jena. Für das „Lernen am anderen Ort“ war eine Gruppe vom SBSZ Jena-Göschwitz nach Lappland in Schweden gereist.

Aufregende Wochen liegen hinter zehn Schülern und drei Lehrern aus Jena: Für das „Lernen am anderen Ort“ war die Gruppe vom SBSZ Jena-Göschwitz ins 2000 Kilometer nördlicher gelegene Boden, einer kleinen Stadt in der Region Lappland, gereist. Hier hatten die teilnehmenden Zerspanungsfacharbeiter, Industriemechaniker, Köche und Mechatroniker die Aufgabe, in schwedischen Betrieben sowie an der Partnerschule, dem Björknäsgymnasiet, neue Erfahrungen und neues Wissen zu sammeln.