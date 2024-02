Jena. Christian Gerlitz tritt im kommenden Jahr die Nachfolge von Rolf Ferdinand Schmalbrock an.

Christian Gerlitz strebt keine zweite Amtszeit als Dezernent für Stadtentwicklung an: Wie die Ernst-Abbe-Stiftung am Dienstag bestätigte, wechselt der 41-Jährige im kommenden Jahr an der Spitze der Ernst-Abbe-Stiftung. Hier tritt er die Nachfolge von Rolf Ferdinand Schmalbrock an.

Ende April wird Rolf Ferdinand Schmalbrock seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Ernst-Abbe-Stiftung auf eigenen Wunsch beenden. Er habe die Stiftung fast drei Jahrzehnte geführt und in dieser Zeit ein wirtschaftlich gesundes und handlungsfähiges Stiftungs-Unternehmen aufgebaut, hieß es am Dienstag.

Stiftung mit einem Bestand von 1800 Wohnungen

Der Vorstand dankt Schmalbrock für seine engagierte und sehr erfolgreiche Arbeit über einen so langen Zeitraum. Er habe damit auch das Gesicht Jenas mitgeprägt. Das Bioinstrumentezentrum, das Abbe-Zentrum Beutenberg und Teile des CEEC stünden ebenso dafür, wie die gelungene Sanierung des Volkshauses und dessen Umbau zum Kongresszentrum sowie das Planetarium, das im vergangenen Jahr neue Besucherrekorde erreicht habe. Daneben steht ein Wohnungsbestand von rund 1800 Wohnungen, der Schritt für Schritt erweitert wurde und wird.

Gerlitz wechselt im Februar 2025

Als Nachfolger soll Christian Gerlitz, aktuell Stadtentwicklungsdezernent und Bürgermeister von Jena, nach dem Ende seines Wahlamtes im Februar 2025 an die Spitze der Ernst-Abbe-Stiftung wechseln. Die Ernst-Abbe-Stiftung wolle in den kommenden Jahren einen noch aktiveren Beitrag zur Entwicklung Jenas und Thüringens insgesamt leisten.

Gerlitz wurde 1982 in Gera geboren. Bis zu seinen Amtsantritt als Bürgermeister war Gerlitz technischer Leiter des Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen. Seit dem 1. Februar 2019 ist er Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung der Stadt Jena. Er trat im Stadtrat die Nachfolge von Denis Peisker an. Gerlitz ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Seit 2008 ist Gerlitz Mitglied der Sozialdemokratischen Partei.

red