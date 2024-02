Jena. Weshalb Christian Gerlitz‘ Wechsel in die Abbestiftung kaum überrascht

Nein, eine „totale Überraschung“, wie manche am Dienstag sagten, ist es nicht, dass Vize-OB und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz nächstes Jahr an die Spitze der Ernst-Abbe-Stiftung rückt. Schon als in den letzten Wochen klar wurde, dass Gerlitz für seine SPD nicht zur OB-Wahl am 26. Mai antritt, durfte man fragen: Ja, wohin läuft er denn? In Richtung Erfurt, um in einem Ministerium aufzusteigen? Das hätte er gut als Fahrt ins Ungewisse abhaken dürfen, so dünn, wie derzeit die prognostizierten Stimmenanteile der SPD bei der nächsten Landtagswahl im Herbst sind. Die Ernst-Abbe-Stiftung dagegen! An deren Spitze hat man gehörig Macht, ohne die Macht wie in der Politik immer neu durchdrücken zu müssen.