Jena. Am Mittwochmorgen hat es in der Grundschule „Friedrich Schiller“ in Winzerla gebrannt.

Kurz nach dem Schulbeginn wurde der Unterricht schon wieder unterbrochen: Am Mittwochmorgen hat es in der Grundschule „Friedrich Schiller“ in Winzerla gebrannt. Das Feuer war im sogenannten Abenteuerraum ausgebrochen. Dank der Löschmaßnahmen des Hausmeisters breitete es sich nach Angaben des Rathauses nicht weiter aus. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Jena und die Freiwillige Feuerwehr Winzerla konnten den Brand zügig löschen.

