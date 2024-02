Jena. Eine komplette Einstellung des Betriebs kann nicht ausgeschlossen werden. Einschränkungen von 0 bis 24 Uhr.

Zu einem weiteren Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft für den morgigen Donnerstag, 22. Februar, aufgerufen. In der Folge ist in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis zu rechnen.

Fahrgäste müssen sich auf Ausfälle einstellen

Die Fahrgäste werden gebeten, sich auf Fahrtausfälle einzustellen. Die Schulen im Stadtgebiet Jena und im Saale-Holzland-Kreis wurden über den Streik und die dadurch bedingten Störungen im Nahverkehr bereits informiert.

Mehr zum Thema

Über den Umfang der verkehrlichen Einschränkungen könne aufgrund der bisher vorliegenden Informationen der Gewerkschaft aktuell keine Aussage getroffen werden. „Eine komplette Einstellung des Betriebs kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt eine Sprecherin.

Soweit möglich, halten die Nahverkehrsunternehmen ihre Fahrgäste unter www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden.

red