Jena. Die Stadt Jena hat die zweite Auflage des Kinderschutzordners vorgestellt. Er enthält Hilfestellungen für Erzieher. Die Rückmeldung aus den Kindergärten ist positiv.

Es sei ein wichtiges Werkzeug, um die Kinder in Jena zu schützen. Das sagt Kindertagesstätten-Fachberaterin Sandra Wiegand. Nach vier Jahren ist der Kinderschutzordner von 50 auf 150 Seiten gewachsen. Der Ordner enthält Handlungsempfehlungen, Leitfäden und Kontaktadressen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Kinderschutz. Er soll Erziehern in ganz Jena helfen, die mit traumatisierten Kindern oder Familien aus schwierigen Verhältnissen konfrontiert sind. Die Netzwerkkoordinatorin der „Frühen Hilfen“, Yvonne Hoyer-Bachmann, und Sandra Wiegand haben jetzt den Ordner an fast 40 anwesende Erzieher im historischen Rathaus übergeben.