Trotz eines Streikaufrufes der Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Nahverkehr in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis rollt der Verkehr am Donnerstagmorgen nahezu planmäßig. Derzeit komme es auf den Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft nur zu sehr geringfügigen Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr, teilen die Stadtwerke Jena am Morgen mit.

Über aktuelle Entwicklungen hält der Jenaer Nahverkehr seine Fahrgäste unter www.jenaer-nahverkehr.de auf dem Laufenden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft für den Donnerstag in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Am gestrigen Nachmittag teilte die Gewerkschaft dann mit, dass sie mit einer nur geringen Streikbeteiligung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rechne. Dies scheint nach bisherigem Stand auch so eingetreten zu sein.

red