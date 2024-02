Jena. Forschung zum Anfassen und Ausprobieren in Jena: Jugendliche erkunden Hightech-Ausstellung im InnoTruck.

Bereits im Dezember 2023 sollte der Innotruck in Jena Station machen. Da der Termin krankheitsbedingt entfallen musste, wird der Tourstopp nun nachgeholt. Der mobile „Innovationsbotschafter“ des Bundesforschungsministeriums bietet angemeldeten Schulklassen anschauliche Einblicke in wichtige Forschungsfelder, um sie dafür zu begeistern, den technologischen Fortschritt mitzugestalten. Am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Februar, steht der Truck auf dem Parkplatz der Integrierten Gesamtschule „Grete Unrein“ (August-Bebel-Straße 1) für angemeldete Schulklassen sowie am Dienstag von 15 bis 17 Uhr auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen.