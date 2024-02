Jena. Artist in Residence, Stefan Kurt, und der Jenaer Philharmonie unter Simon Gaudenz gelang bewegende Aufführung von Beethovens Schauspielmusik zu Goethes Egmont

Das Beethoven-Konzert am vergangenen Donnerstag wird als singuläres Ereignis in die Jenaer Musikgeschichte eingehen. Voller Energie und Leidenschaft spielte die Jenaer Philharmonie unter der motivierenden und empathischen Stabführung von Simon Gaudenz Beethovens 1. Sinfonie in C-Dur, op.21. In seinem sinfonischen Debüt erwies der knapp dreißigjährige musikalische Feuerkopf Haydn und Mozart seine Reverenz.