Jena. Puppentheater, Dart, Tangoklänge, Stadtführung und Familienkino: Eine kleine Sammlung der Veranstaltungen, zu denen am Wochenende geladen wird

1. Adam Angst im Kassablanca

Verdammt, es ist schon wieder passiert! Nicht nur haben „Adam Angst“ ein neues Album aufgenommen, ihr drittes, nein, sie haben auch schon wieder Songs geschrieben, die so gnadenlos perfekt ins gesellschaftliche Jetzt passen, dass es wirklich wehtut. Denn sagen wir mal so: Es sieht nicht gut aus. Für uns alle. Das dritte Album von Felix Schönfuss, David Frings, Roman Hartmann, Christian Kruse und Johannes Koster hört auf den Namen „Twist“ und die Songs gibt es am Freitag, 23. Februar, ab 19 Uhr im Kassablanca live auf die Ohren.

2. Offene Türen an der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales Jena

Informative Gespräche mit Lehrenden sowie mit Schülern und Schülerinnen können am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 13 Uhr an der Staatlichen berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales geführt werden. Die Ausbildungsgänge für Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen werden vorgestellt, sowie das Berufliche Gymnasium, die Fachoberschule und die Berufsfachschule (10. Klasse in 2 Jahren).

3. Stadtführungen zum Weltgästeführertag 2024

Zum Weltgästeführertag 2024 wird am Samstag, 24. Februar, ab 11 Uhr unter dem Thema „Straßen, Gassen, Brücken, Plätze“ zur Führung „Markt – Handel und Wandel“ auf den Jenaer Marktplatz eingeladen.

4. Puppentheater im Lisa

Das „NEINhorn“ nach dem beliebten Kinderbuch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn gibt es am Samstag, 24. Februar, 15 Uhr im Stadtteilzentrum Lisa als Puppenspiel zu erleben. Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Aufgeführt wird das Puppentheater vom Theatrixx-Kindertheater.

5. Bläserquintett mit Werken von Beethoven und Nielsen

Das Bläserquintett „Quintetto Abbraccio“ spielt Musik aus verschiedenen Epochen. Vom Klassiker Beethoven, über ohrenschmeichelnde italienische Opernklänge des Flötisten Giulio Briccialdi, hin zum französischen Komponisten Jacques Ibert, der elegante, polytonale Klangteppiche webt. Der Däne Carl Nielsen porträtiert in seinem einzig(artig)en Werk für Bläserquintett die Charaktere der fünf Instrumente auf meisterhafte Weise. Nicht zuletzt beschenkt uns der gebürtige Ungar und US-amerikanische Komponist und Arrangeur Denes Agay mit „Five easy dances“ ein Werk, welches dieses Konzert mit spielerischer Leichtigkeit abrundet. Lisa Helbig (Flöte), Henry Handtke (Oboe), Karla Tolzin-Banasch (Klarinette), Ulrike Leich (Horn) und Ute Reichmann-Grzimek (Fagott) sind am Samstag, 24. Februar, 17 Uhr, in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität, am Fürstengraben 1 zu erleben. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

6. Über Göttinnen und Frauen

Über die Jahrhunderte wurden Göttinnen und mythische Frauenfiguren vergessen. Im neuen Stück „Mystic Vibes: Demeter‘s LOL Chronicles“ des Duos hashtagmonike wird die Bühne zum floralen Trip, zur Insel, auf der vier göttliche Wesen nach den Geschichten hinter den Geschichten suchen. Das Stück ist zu sehen am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr im Theaterhaus Jena.

7. Sternstunden Familienkino

„Die Melodie des Meeres“ erklingt am Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr im KuBuS (Zentrum für Kultur, Begegnung und Sport)

in der Theobald-Renner-Straße 1a. Der Animationsfilm wird in der Reihe Familienkino gezeigt. Immer am letzten Sonntag eines Monats findet im KuBuS das Familienkino „Sternstunden“ statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Mittagssnack zu stärken, um danach noch ein Kreativangebot wahrzunehmen.

8. Kulinarische Sonntagsmatinee № 6

„BACHianas argentinas“ heißt es am Sonntag, 25. Februar, 11 Uhr, im Hotel Schwarzer Bär bei der sechsten kulinarischen Sonntagsmatinee. Jeden Sonntagmorgen verwandelt sich der Schwarze Bär mit Unterstützung der Jenaer Philharmonie in einen Hort der klassischen Musik. Es spielen Andreas Knoop (Flöte), Albrecht Pinquart (Oboe), Hendrik Schnöke (Klarinette), Roland Schulenburg (Fagott) und Franziska Rau (Kontrabass). Sie präsentieren Tango-Adaptionen für Holzbläser und Kontrabass von Johann Sebastian Bach und Astor Piazzolla. Anschließend gibt es ein Drei-Gänge-Menü.

9. Die „Jena Darts Gala“

Nach dem European-Tour-Event 2023 kommen die Stars der Professional Darts Corporation (PDC) auch 2024 wieder in die Sparkassen-Arena nach Jena – und zwar am Sonntag, 25. Februar, ab 18 Uhr. Aus den Niederlanden reisen Raymond van Barneveld und Dirk van Duijvenbode nach Jena. Ebenfalls zugesagt haben Joe Cullen, Fallon Sherrock und John Henderson. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Deutschlands Nummer 1: Gabriel Clemens. Showeinlagen gehören hier natürlich dazu.