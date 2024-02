An den Beginn des Krieges in der Ukraine wurde am Sonnabend im Jenaer Stadtzentrum erinnert. Die Gruppe der Ukrainer in Jena konnte neben Jenaer Bürgern zahlreiche Politiker bei der Kundgebung begrüßen. Auch zwei Kriegsversehrte sprachen. Ihnen wurde als Verteidigern der Ukraine besonders gedankt. © Funkemedien | Thomas Beier