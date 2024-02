Jena. Bei einer Kundgebung in Jena wurden eindringlich die Schrecken des Krieges beschrieben. Die russische Invasion begann auf den Tag genau vor zwei Jahren.

250 Menschen haben am Sonnabend an den Beginn der russischen Invasion in die Ukraine erinnert. Die Initiative „Ukrainer in Jena“ hatte zu der Kundgebung eingeladen, der sich ein gemeinsamer Zug von etwa 200 Menschen durch die Stadt anschloss. Exakt vor zwei Jahren hatten der Angriff auf das Land begonnen.