Jena. Immer wieder gibt es Unfälle, weil Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs sind. In Jena dagegen hatte ein Unfallopfer viel getrunken. Die Meldungen der Polizei.

Bei einem Unfall in Jena ist ein 24-Jähriger VW-Fahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen nahm er beim Abbiegen auf die Auffahrt zur Autobahn 4 einem 21 Jahre alten Seat-Fahrer die Vorfahrt, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.