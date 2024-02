Jena. Bei einem Unfall in Jena ist am Montagmorgen eine 36 Jahre alte Frau schwer verletzt worden.

Eine 36 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Jena von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall passiert am Montagmorgen an der Kreuzung der Naumburgerstraße / Am Steinbach, als der 36 Jahre alte Autofahrer bei einer Ampel links abbiegen wollte, wo eine Fußgängerin die grüne Ampel überqueren wollte, wie die Polizei Jena mitteilte.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen.

