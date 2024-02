Jena. Ein schwerer Klotz, der in einem Fitnessstudio als Türstopper diente, ist aus dem 14. Stock eines Bürogebäudes geworfen worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Jena.

Unbekannte haben bereits am 30. Januar, einem Dienstag, aus der 14. Etage des Bürogebäudes im Leutragraben in Jena einen etwa 30 Kilogramm schweren Betonklotz durch ein Fenster geworfen.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt, landete der Betonklotz auf einem Vordach im sechsten Obergeschoss, durchschlug dort die Abdeckung einer Klimaanlage und beschädigte die darunter befindliche Klimaanlage. Dabei entstand ein bisher noch nicht konkret zu beziffernder Sachschaden, der jedoch mindestens fünfstellig ist.

Der Betonklotz habe als Türstopper im 15. OG bei einem dortigen Fitnessstudio gedient, teilt die Polizei mit. Dort wurde er letztmalig kurz vor Weihnachten 2023 gesehen. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass man das Gebäude tagsüber durchaus betreten und sich ungehindert auch in die oberen Etagen begeben kann.

Aufgrund der Schwere und Beschaffenheit des Betonklotzes wurde dieser vermutlich vom Täter beziehungsweise von den Tätern auf ein Fensterbrett gelegt und von dort gerade nach unten gestoßen. Auch ein Herausschmeißen des Betonklotzes wäre physikalisch möglich gewesen, teilt die Polizei mit.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des Betonklotzes seit kurz vor Weihnachten 2023 bis zum 30. Januar machen kann, oder gesehen hat, wie der Betonklotz geworfen wurde, soll sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de (Aktenzeichen 27002/2024) bei der Polizei melden.

Scheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen

Unbekannte haben zwei geparkte Fahrzeuge im Reinholdweg in Jena demoliert. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand jeweils die Seitenscheiben der Fahrzeuge der Marke Mercedes ein.

Im Anschluss öffneten sie gewaltsam die Tür und durchsuchten den jeweiligen Innenraum nach Beute. Ob die Täter etwas mitnahmen, muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit war am Sonntagfrüh gegen 3 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jen@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 50753/2024, zu melden.

Auch interessant

Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr

Sonntagabend kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei zwei Autofahrer, zum einen in der Hermann-Pistor-Straße, zum anderen am Holzmarkt. Auch wenn die Örtlichkeiten und Fahrzeuge unterschiedlich waren, einte beide Personen nach Polizeiangaben der vorherige Konsum von Betäubungsmitteln.

Sowohl dem 21-jährigen Fahrer eines Audi als auch einem 32-Jährigen in einem Skoda wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red