Jena. Die schnellen Pfeile sind zurück in Jena: So sportlich, bunt und schrill ging es in der Sparkassenarena zu.

Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassen-Arena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens „The German Giant“ jubelt nach einem gewonnen Spiel. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens „The German Giant“ in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen jubelt © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) lässt sich von den Fans feiern © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) jubelt nach seinem Sieg bei der Jena Darts Gala © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) beim „Walk On“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) jubelt nach seinem Sieg bei der Jena Darts Gala © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) jubelt nach seinem Sieg bei der Jena Darts Gala © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen jubelt © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) jubelt nach seinem Sieg bei der Jena Darts Gala © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens „The German Giant“ beim „Walk On“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld (NED) jubelt nach seinem Sieg bei der Jena Darts Gala © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens „The German Giant“ in Aktion © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“, links, Joe Cullen - „Rockstar“, rechts © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassen-Arena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“, links, John Henderson - „Highlander“, rechts © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“, rechts, Joe Cullen - „Rockstar“, links © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“, links, John Henderson - „Highlander“, rechts © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Fallon Sherrock - „Queen of the Palace“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Fallon Sherrock - „Queen of the Palace“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassen-Arena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Bei der Jena Darts Gala in der Sparkassen-Arena gaben sich am Sonntagabend einige Stars der Szene die Ehre. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

der bekannteste Caller beim Dart, Russ Bray, gibt Autogramme © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Dirk van Duijvenbode - „Titan“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Fallon Sherrock - „Queen of the Palace“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ gibt Autogramme © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Fallon Sherrock - „Queen of the Palace“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ gibt Autogramme © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

John Henderson - „Highlander“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Gabriel Clemens - „German Giant“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Marlies Göhr, ehemalige deutsche Leichtathletin.. Sie gewann mehrere Olympische Medaillen und Weltmeistertitel und stellte mehrere Weltrekorde auf, insbesondere im 100-Meter-Lauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Darts-Fans © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Joe Cullen - „Rockstar“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Marlies Göhr, ehemalige deutsche Leichtathletin.. Sie gewann mehrere Olympische Medaillen und Weltmeistertitel und stellte mehrere Weltrekorde auf, insbesondere im 100-Meter-Lauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Raymond van Barneveld - „Barney“ or „The Flying Dutchman“ © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm