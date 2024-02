Jena. Starker Brandgeruch war bis weit in Richtung Jenaer Stadtzentrum wahrnehmbar.

Zu einem Feuer wurde die Jenaer Feuerwehr am Montag gegen 13.50 Uhr in die Wiesenstraße gerufen. Im Hauswirtschaftsraum eines Bäckerei-Shops brannte es. Der Gestank von Verschmortem war bis weit in Richtung Zentrum wahrnehmbar. In Richtung Kunitz wurde der Geruch durch den der Kläranlage überlagert.