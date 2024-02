Am Tag der Ratssitzung und am Folgetag lief ein Warnstreik beim Jenaer Nahverkehr. Lohnsteigerungen sind ein Grund für Fahrpreiserhöhungen, aber in Jena sind diese Steigerungen gar nicht mal der größte Brocken bei den betrieblichen Mehrkosten des Jahres 2024. © Funkemedien | Thomas Beier