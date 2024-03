Jena. Mahlers „Sinfonie der Tausend“ wird mit mehr als 400 Mitwirkenden in der Sparkassen-Arena aufgeführt.

Höhepunkt im Jubiläumsjahr.

CD-Einspielung soll 2025 erscheinen.

Drei Konzerte sind fast ausverkauft.

Sparkassen-Arena muss wie ein Konzerthaus klingen.

Enthusiasmiert waren sie alle: der Oberbürgermeister, die Verwaltungsmitarbeiterin, aber vor allem der Generalmusikdirektor und der Orchesterdirektor. Immerhin fehlten auch Gustav Mahler selbst die Worte, wenn er über seine achte Sinfonie nachdachte. Die Jenaer Philharmonie bringt mit vielen Gästen das kolossale Werk am 8. März zur Aufführung. Und sie bietet in ihrem Jubiläumsjahr einen Höhepunkt, der künstlerisch und geschichtlich Sinn ergibt.

Zwei Konzerte in Chemnitz in der kommenden Woche

300 Chorsänger, 8 Solisten, 132 Musiker und damit 440 Mitwirkende: Schon aus Platzgründen werde man das Volkshaus verlassen und am kommenden Freitag in der Sparkassen-Arena spielen, sagt Orchesterdirektor Alexander Richter. Nicht umsonst führte die große Anzahl der beteiligten Musikerinnen und Musiker im Uraufführungsjahr 1910 zu dem von Mahler ungeliebten Beinamen „Sinfonie der Tausend“. Auch wenn das Orchester eine „unglaubliche Strahlkraft“ (OB Thomas Nitzsche, FDP) hat, kann es dieses Festkonzert zum 90-jährigen Bestehen nicht alleine stemmen: Neben der Philharmonie mit ihren drei Chören sind die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, der Chor der Oper Chemnitz, der Monteverdichor Würzburg und der Nationale Akademische Knaben- und Männerchor Lviv „Dudaryk“ zu hören. Der Kooperation ist es geschuldet, dass das Werk am Mittwoch und Donnerstag zunächst im Chemnitz aufgeführt und am Freitag seine Jena-Premiere erleben wird.

Simon Gaudenz spricht von einem Herzensprojekt

Generalmusikdirektor Simon Gaudenz sprach von einer Mammutaufgabe und nannte den Mahler-Scartazzini-Zyklus ein Herzensprojekt. Die außerordentliche Reise begann 2018, denn das Orchester realisiert alle zehn Sinfonien Mahlers mit der Besonderheit, dass der Schweizer Komponist Andrea Lorenzo Scartazzini als „Artist in Residence“ zu jeder Sinfonie Mahlers ein neues, assoziiertes Orchesterwerk schreibt. „Andrea Scartazzini hat sich in die Philharmonie verliebt“, sagt Gaudenz, wobei die CD-Einspielung des gesamten Zyklus national und international beachtet wird. Gerade sind die Sechste und Siebte erschienen, die 8. Sinfonie soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Schon deshalb wird auch der technische Aufwand groß sein. Die Sparkassen-Arena muss angesichts der Aufnahmen nämlich wie ein Konzerthaus klingen.

NS-Kulturpolitiker konnte sich profilieren

Friedrun Vollmer, die seit Oktober 2023 die Werkleitung des Eigenbetriebs Jenakultur komplettiert, erinnerte an die Anfänge des Orchesters, das am 29. November 1934 das erste Konzert bestritt. Sie zitierte dabei einen Text, den Regisseur, Dramaturg und Autor Michael Dissmeier für das Saisonbuch schrieb, denn immerhin war es der nationalsozialistische Oberbürgermeister Armin Schmidt, der sich mit der Gründung des Städtischen Sinfonieorchesters Jena als durchsetzungsstarker NS-Kulturpolitiker profilieren konnte. Den Brückenschlag zu Mahler bezeichnete sie als „besonderes Momentum“, feiert die Philharmonie doch das neunzigjährige Bestehen mit dem 1934 von Nazis verbotenen Werk des jüdischen Komponisten.

Zeiss unterstützt die Aufführung

Mit 10.000 Euro unterstützt Zeiss das Jubiläumskonzert, wobei Sprecherin Beatrice Weinberger die Verbundenheit des Konzerns mit dem Orchester betonte. Zuletzt habe man den „Klang von Jena“ unterstützt, der im Mai 2023 unter anderem zu einem musikalischen Spaziergang auf den Spuren von Carl Zeiss eingeladen hat.

Zwischen 4000 und 4500 Zuschauer dürften die drei Konzerte am Ende besucht haben, allein in Jena sind 1700 Stühle in der Sparkassen-Arena geplant. Die schlechte Nachricht: Das Konzert ist bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Den Grund für das Interesse beschrieb Mahler so: „Es ist das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe, und so eigenartig in Inhalt und Form, dass sich gar nichts darüber schreiben lässt. Denken sie sich, dass das Universum zu tönen und zu klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.“