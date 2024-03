Jena. Eine Radfahrerin mit Kopfhörern hat das Klingeln eines anderen Radfahrers nicht gehört. Zwei Menschen wurden verletzt. Die weiteren Meldungen der Polizei.

Ein Überholmanöver auf einem Radweg in der Rudolstädter Straße endete in Jena mit zwei Verletzten. Ein 59-Jähriger signalisierte einer 17-jährigen Radfahrerin akustisch, dass er diese überholen möchte. Als beide Radfahrer auf gleicher Höhe waren, erschrak sich nach Angaben der Polizei von Freitag die 17-Jährige. Sie hatte, weil sie Kopfhörer trug, die Klingel des 59-Jährigen nicht gehört.

Die Radfahrerin scherte nach links aus. Sie beiden Radfahrer berührten sich und stürzten. Der 59-Jährige verletzte sich derart, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Räder blieben unversehrt.

Mitarbeiter in Discounter geschlagen

Donnerstagmittag eskalierte eine Situation in einem Discounter im Steinweg in Jena. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Mitarbeiter von einem 17-Jährigen in ein Streitgespräch verwickelt. Der Mitarbeiter signalisierte dem jungen Mann, dass dieser sich so nicht aufführen könne. Als Reaktion darauf versuchte der 17-Jährige den Mitarbeiter zu schlagen, dieser konnte jedoch ausweichen.

Ein zweiter, unbekannter Täter kam hinzu und schlug, gemeinschaftlich mit dem 17-Jährigen, auf den Mitarbeiter ein, bis dieser zu Boden ging. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-jährige Täter gestellt werden. Der zweite Täter entkam vorerst unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Radfahrer mit Betäubungsmitteln unterwegs

Weil er keine Beleuchtung hatte, haben Polizisten am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Radfahrer auf dem Radweg neben der Stadtrodaer Straße in Jena kontrolliert. Dabei konnten die Beamten eine Cliptüte mit Betäubungsmitteln feststellen.

Graffiti gesprüht

Sowohl in der Golsmdorfer Straße als auch in der Beutnitzer Straße haben Unbekannte mehrere Graffiti an Hausfassaden gesprüht. Sowohl das Konterfei von grünen Männchen, eine Zahlenkombination mit politischem Bezug sowie die Freiheitsforderung, ebenfalls mit linkspolitischem Bezug, zieren nach Polizeiangaben nunmehr die Gegend. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

