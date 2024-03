Jena. Über ein Start-Up-Unternehmen im Stadtlabor und weitere Nachrichten aus der Stadt Jena.

Kreativ sein im Stadtmuseum

Zu einem kreativen Erlebnis lädt die Kunstsammlung Jena ein. Das Schaufenster der Museumswerkstatt kann am Mittwoch, 6. März, sowie am 20. März zwischen 15 und 17 Uhr neu gestaltet werden. Ein gemeinsames Wandgemälde soll gestaltet werden.

„Dafür werden wir Wassily Kandinskys berühmte konzentrische Kreise zu Blumen aus Transparentpapier kleben, die unser Schaufenster schmücken“, heißt es. Die Veranstaltung ist für alle Kreativen ab 4 Jahren geeignet und kostenlos.

Abgeordneter wartet auf Bürger

Der Jenaer Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) lädt am Montag, 4. März, zur Bürgersprechstunde ein. Interessierte können ihn von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 03641-231606 oder persönlich in seinem Wahlkreisbüro in der Schloßgasse 11 erreichen.

Start-up öffnet Türen

Das Jenaer Start-up Youplant ist in das StadtLab in der Löbderstraße 6 eingezogen. Das junge Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben innovative Lösungen im Bereich der Pflanzenzucht unter künstlichen Bedingungen und präsentiert diese in den kommenden zwei Wochen in der Jenaer Innenstadt.

„Mit unseren hochwertigen, einzeln steuerbaren LEDs und der intuitiven App-Steuerung ermöglichen wir es den Nutzenden, ihre Pflanzen mit nur wenigen Klicks zu pflegen“, erläutert der Gründer Jens Wipprich. Das StadtLab Jena ist montags bis samstags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Forderung: Lohnlücke schließen

Zum sogenannten „Equal Pay Day“ am Mittwoch, 6. März, veranstaltet das Frauenzentrum Towanda und die Partei eine Kundgebung. Zwischen 12 und 13 Uhr wird am Nonnenplan Ecke Löbderstraße auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hingewiesen. „Um den Betrag zu verdienen, den Männer bereits am 31.12.2023 erzielten, müssen Frauen bis zum sogenannten Equal-Pay-Day (EPD) des Folgejahres arbeiten, der auf den 6. März fällt“, wird von den Veranstaltern mitgeteilt. Die Lohnlücke lasse sich auch durch den geringeren Beschäftigungsumfang bei Frauen erklären. Beruf und Familie müssten für Frauen vereinbar sein.

Schulneubau ist Thema in Lobeda

Über das Neubauprojekt der Kulturanum-Schule spricht zur nächsten Sitzung der Ortsteilrat Lobeda. Thomas Graf von Kommunale Immobilien Jena werde anwesend sein zur öffentlichen Sitzung. Thema ist außerdem eine beantragte Finanzunterstützung. Beginn am Mittwoch, 13. März, ist 18 Uhr im Bürgerhaus Lisa (Werner-Seelenbinder-Straße 28A).