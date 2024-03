Jena. „Critical Mass“: Auftakt um 18 Uhr auf dem Holzmarkt. Kundgebung bis 20.30 Uhr angemeldet.

Wegen der angemeldeten Fahrrad-Kundgebung der Initiative „Critical Mass“ kommt es am Dienstag zwischen 18 und 20.30 Uhr zu Behinderungen in der Innenstadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung findet die Auftaktkundgebung ab 18 Uhr auf dem Holzmarkt statt. Der Fahrrad-Korso ist ab 18.15 Uhr auf dieser Route unterwegs:

Holzmarkt – Löbdergraben – Lutherplatz – Am Anger – Spitzweidenweg – Scharnhorstsstraße – Dornburger Straße – Am Anger – Käthe-Kollwitz-Straße – Sophienstraße – Theo-Neubauer-Straße – Am Planetarium – Bibliotheksplatz – Fürstengraben – Lutherplatz – Wiesenstraße – Jenzigweg – Dammstraße – Tümplingstraße – Kunitzer Straße – Schlippenstraße – Karl-Liebknecht-Straße – Am Eisenbahndamm – Fischergasse – Löbdergraben – Holzmarkt.

Die Abschlusskundgebung soll ab 20 Uhr im Bereich Löbderstraße und Rathausgasse stattfinden.

red