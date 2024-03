Jena. Ein Krad-Fahrer wurde bei einer Kollision verletzt. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Die Polizei in Jena kontrollierte gegen zwei Uhr einen unsicher wirkenden Fahrradfahrer am Holzmarkt. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht der Beamten, dass der 20-jährige Radfahrer alkoholisiert sei. Dieser zeigte sich laut Polizeiangaben „äußerst unkooperativ“ und wurde für die Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem machte er zunächst falsche Angaben zu seiner Identität und hatte ein Einhandmesser bei sich. Insgesamt handelte sich der Mann drei Anzeigen ein.

Unbekannte beschmieren Tagesklinik

Am Sonntag informierte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Jenaer Tagesklinik die Polizei. Zwischen zehn und elf Uhr betrat ein Unbekannter das Gelände der Uniklinik und besprühte die Eingangstür der Tagesklinik. Im dortigen Treppenhaus hinterließ er einen Schriftzug in blauer Farbe.

Wie die Polizei mitteilte, konnte die Person bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Folgenschwerer Spurwechsel

Der Fahrer eines Transporters war am Sonntagnachmittag in Richtung Jena-Lobeda unterwegs. An der Kreuzung Jenertal wollte er nach links abbiegen und wechselte dafür die Spur. Dabei achtete der Fahrer nicht auf den von hinten kommenden Verkehr und kollidierte mit einem Krad.

Der 57-jährige Fahrer des Zweirades stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

