Erster Träger des „Xience Award“ ist der Arzt und Pharmakologe Walter Rosenthal. Der Preis wurde jetzt erstmals vom Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie - Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI) vergeben. Mit seiner herausragenden wissenschaftlichen und forschungspolitischen Expertise habe er erheblich zum Erfolg des international renommierten Forschungszentrums beigetragen.

Rosenthal vereint viele Facetten eines erfolgreichen Wissenschaftlers

In seiner Laudatio anlässlich der Preisübergabe betonte Institutsdirektor Axel Brakhage: „Walter Rosenthal vereint viele Facetten eines erfolgreichen Wissenschaftlers auf sich. Durch seine Pionierarbeit auf einem extrem schwierigen, gleichwohl für die menschliche Gesundheit enorm wichtigen Forschungsgebiet erwarb er sich großes internationales Ansehen. Später dann, als erfahrener Hochschullehrer und profilierter Wissenschaftsmanager, stärkte er die von ihm geleiteten Institutionen, indem er Netzwerke schuf und ganze Standorte prägte. Genau davon hat das Leibniz-HKI über viele Jahre hinweg profitiert.“

Xience: Kombination aus Excellence und Science

Als Ehrung für eine herausragende wissenschaftliche Leistung und als Dank für diese bedeutende Unterstützung vergibt das Leibniz-HKI den Xience Award. Der Begriff, kombiniert aus Excellence und Science, verweist dabei neben ihrem Engagement für die Wissenschaft auch auf die eigenen wissenschaftlichen Verdienste der Ausgezeichneten. Der Preis wird an renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen, die das Forschungsprofil des Instituts mitgeprägt haben und seine Entwicklung zum führenden Forschungszentrum für lebensbedrohliche Pilzinfektionen in Deutschland kontinuierlich förderten.

Rosenthal kam 2014 nach Jena

Walther Rosenthal studierte Medizin in Gießen und London, wurde in Gießen im Fach Pharmakologie promoviert und habilitierte sich für Pharmakologie und Toxikologie an der Freien Universität Berlin. In seiner Forschung widmete er sich insbesondere den biomedizinischen Grundlagen für die Arzneimittelforschung und der Zellkommunikation. So gehörte er zu den Pionieren bei der Erforschung der G-Proteine, den Schlüsselmolekülen in der zellulären Signalweiterleitung.

Nach der Leitung des Leibniz-Instituts für Molekulare Pharmakologie und des Max-Delbrück-Centrums in Berlin wurde Rosenthal 2014 Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, wo er den Aufbau des Excellenzclusters „Balance of the Microverse“ mit großem Engagement unterstützte. Der „Hochschulmanager des Jahres 2022“ förderte das Leibniz-HKI nicht nur politisch, sondern auch in der wissenschaftlichen Praxis. So warf er spannende Forschungsfragen auf, denen das Institut nachging. Seit 2023 ist Rosenthal Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, die die deutschen Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertritt.

Institut ist ein Vorzeigeigeinstitut der Leibniz-Gemeinschaft

„Das Institut ist ein Vorzeigeinstitut der Leibniz-Gemeinschaft. Wenige Institute arbeiten so eng mit der Universität zusammen und tragen so zur Entsäulung der Wissenschaft bei“, sagt Rosenthal.

Das Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie wurde 1992 gegründet und gehört seit 2003 zur Leibniz-Gemeinschaft. Die Wissenschaftler*innen des Leibniz-HKI befassen sich mit der Infektionsbiologie human-pathogener Pilze. Sie untersuchen die molekularen Mechanismen der Krankheitsauslösung und die Wechselwirkung mit dem menschlichen Immunsystem. Neue Naturstoffe aus Mikroorganismen werden auf ihre biologische Aktivität untersucht und für mögliche Anwendungen als Wirkstoffe zielgerichtet entwickelt. Zurzeit arbeiten etwa 450 Personen am Leibniz-HKI, davon 150 Promovierende.

