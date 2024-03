Jena. Das Wendemanöver eines Transporters gefiel einer 67-Jährigen nicht, sodass sie sich mit dem Fahrer anlegte. Außerdem kontrollierte die Polizei zwei E-Scooter-Fahrer.

Das Wendemanöver eines 41 Jahre alten Transporterfahrers am Jenaer Magdelstieg missfiel einer 67-Jährigen derart, dass sie ihren Hausmüll auf das Fahrzeug kippte. Laut Angaben der Polizei war der Mann nicht ortskundig und nutzte zum Wenden die Einfahrt der 67-Jährigen und verschmutzte dabei das Pflaster.

Als der Mann den Müll bemerkte, entwickelte sich ein Streitgespräch. Dabei habe die Frau versucht, den Mann zu schlagen, was dieser jedoch abwehren konnte. Die hinzugerufene Polizei konnte schlussendlich schlichten und schrieb eine Anzeige gegen die Frau.

Radlos am Abend

Unbekannte haben am Montagabend das Fahrrad einer 20-Jährigen entwendet. Laut Angaben der Polizei stand der Drahtesel angeschlossen in der Wiesenstraße. Als die 20-Jährige nach Hause radeln wollte, war es samt Kettenschloss verschwunden.

E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Gleich zwei mutmaßlich berauschte E-Scooter-Fahrer erwischte die Polizei in Jena am Montag. Laut den Beamten kontrollierten sie zur Mittagszeit einen 27-Jährigen, dessen Vortest positiv ausfiel. Aufmerksam wurden sie auf ihn, weil sein Versicherungskennzeichen abgelaufen war. Einem 26-Jährigen kontrollierten die Beamten am Abend. Auch sein Vortest reagierte positiv, so dass die Polizei von einer Rauschfahrt ausgingen und eine Blutentnahme anordneten. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen gefertigt.

