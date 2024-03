Jena. Konzern setzt sein Bekenntnis zum Gründungsstandort fort: Neues Grundstück soll das langfristige Wachstum sichern.

Zeiss setzt sein Bekenntnis zum Gründungsstandort Jena fort: Nach intensiver Suche potenzieller Flächen für zukünftige Erweiterungen im Großraum Jena plant der Konzern nun den Erwerb eines Grundstücks in Jena-Isserstedt.

Aktuelle Planungen sehen nach Angaben des Unternehmens vor, dass die Fläche in erster Linie Platz für jene Unternehmensbereiche schaffen soll, die nicht in den Hightech-Standort umziehen und vorerst im Bestandsgebäude in Lichtenhain verbleiben werden. Zusätzlich sollen weitere Zeiss-Bereiche die Möglichkeit haben, auf dem neuen Areal skalierbare Produktionslinien flexibel zu realisieren. Die Größe der Fläche, die zukünftige Investitionssumme sowie die Anzahl der Mitarbeitenden, die das Areal zukünftig ihren Arbeitsplatz nennen, würden mit weiterer Konkretisierung des Projekts bekannt gegeben.

Jena als Hochtechnologiezentrum Thüringens stärken

Der Neubau mit schrittweisem Umzug habe im Vergleich zu den übrigen untersuchten Szenarien wirtschaftlich und funktionell am besten abgeschnitten, um den zusätzlichen Flächenbedarf produktionsseitig zu decken. Verschiedene Szenarien für das Bestandsgebäude in Lichtenhain seien geprüft und diskutiert worden.

Umfassende Investitionen in bestehende und neue Infrastruktur seien notwendig für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum und die Vernetzung der einzelnen Unternehmensbereiche. Dabei lege Zeiss den Fokus auf Investitionen im Inland, um wachstumshemmende Infrastruktur abzubauen und in wachstumsfördernde Infrastruktur umzuwandeln. „Zukünftig werden wir damit den Wirtschaftsstandort Jena als Hochtechnologiezentrum Thüringens noch weiter stärken“, sagt Zeiss-Finanzvorstand Stefan Müller.

