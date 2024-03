Jena. Die Grundstückspläne der Firma Zeiss in Isserstedt lösen bei der Verwaltungsspitze große Freude aus.

Die Stadt Jena reagiert hocherfreut auf die Pläne von Zeiss, an ihrem Gründungsstandort Jena weitere Flächen zur Erweiterung von Produktionskapazitäten zu erwerben.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sagte: „Die Stadt Jena ist ein attraktiver Wirtschafts- und Innovationsstandort und wird mit der erneuten Investitionsplanung von Zeiss einmal mehr ihr Profil des Photonik- und Hochtechnologiezentrums in Thüringen und darüber hinaus stärken.“ Mit der weiteren Erschließung von Flächen in Jena-Isserstedt rücke das Umland von Jena noch näher an die Stadt.

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) sagte: „Wir sind dem Unternehmen Zeiss sehr dankbar für das erneute Bekenntnis zum Gründungsstandort Jena.“ Schon bei der Erschließung und dem Fortschritt am neuen Hightech-Standort habe die Stadt beweisen können, dass die Stadtverwaltung und ihre Eigenbetriebe verlässliche Partner für Großbauprojekte seien.

Mehr zum Thema

red