Jena. „Under Pressure“ heißt die neueste Jugendtheaterclub-Produktion am Theaterhaus Jena, in der sechs Davids und sechs Freddies ein Druckventil suchen, um junger Wut und junger Angst Luft zu machen

„Pressure pushing down on me...“ – der Song der beiden zeitlosen Ausnahmekünstler David Bowie und Freddie Mercury ist Leitmotiv und Reibungsfläche der diesjährigen Stückentwicklung des Jugendtheaterclubs am Theaterhaus, genannt „Teenpark“. Sechs Davids und sechs Freddies suchen ein Druckventil, um neue Perspektiven auf das Leben zu entwickeln. Die jungen Spieler und Spielerinnen, allesamt zwischen 13 und 19 Jahre alt, haben sich nicht nur mit dem Leben von David Bowie und Freddie Mercury hinter der Glitzerfassade beschäftigt, sie haben auch selbst viel über Druck zu erzählen, dem sie sich ausgesetzt fühlen.

"Under Pressure" heißt das neue Jugendtheaterstück am Theaterhaus Jena, das auch für Erwachsene unbedingt sehenswert ist. © Funke Medien Thüringen | Luke Ortmann

In eigenen Lyriks schreien, singen, rappen sie ihre Ängste und auch ihre Wut auf die Erwachsenengeneration heraus, die ihnen die Welt in einem derart desaströsem Zustand hinterlässt. Sie berichten von der harten Arbeit des Erwachsenwerdens, von Einsamkeit und Erfolgsdruck. Das Regieteam um Regisseurin und „Teenpark“-Leiterin Kerstin Lenhart hat ihnen einen revueartigen Rahmen gebaut, mit einer Bühne, die den Drück für die Zuschauenden fast körperlich erfahrbar macht. Mit hin- und mitreißenden Song-Collagen von Soundkünstler Tim Helbig und einem Farbfeuerwerk an Kostümen, die zum großen Teil aus gespendeten Textilien entstanden sind.

Zu sehen ist dieses Jugendtheaterstück, das sich auch Erwachsene anschauen sollten, am Mittwoch 6. März (öffentliche Generalprobe), bereits um 19 Uhr, sowie am 7., 8., 9., 11. und 12. März, 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information Jena.