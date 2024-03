Jena. Die Friedrich-Schiller-Universität hat eine neue Professorin für Anorganische Chemie vorgestellt – und kann damit eine besondere Rückkehr verkünden.

Nach zwei Jahrzehnten Forschung und Lehre in München und Bayreuth hat es die Chemikerin Birgit Weber zurück nach Jena gezogen, wo einst ihre wissenschaftliche Laufbahn begann. „Es fühlt sich an wie eine Heimkehr in eine Gemeinschaft, die sowohl vertraut als auch inspirierend neu ist. Jena hat sich bemerkenswert entwickelt, aber die essenzielle wissenschaftliche Neugier an diesem Ort ist geblieben“, wird Weber in einer Mitteilung der Friedrich-Schiller-Universität zitiert.

Dort wird Birgit Weber künftig als Professorin für Anorganische Chemie arbeiten. In ihrer Forschung konzentriere sich Weber auf sogenannte 3d-Metalle, also auf die leichtesten Nebengruppen-Elemente im Periodensystem. Sie werden auch als Übergangsmetalle bezeichnet. Diese Elemente kommen häufig in der Natur vor, sind günstig und vergleichsweise umweltfreundlich, heißt es.

Birgit Weber: „Mein Lieblingselement ist Eisen“

„Mein Lieblingselement ist Eisen, denn die Koordinationschemie des Eisens bietet vielfältige und nachhaltige Anwendungsmöglichkeiten – von smarten Kontrastmitteln bis hin zu effizienten Photokatalysatoren für die Wasserstoffgewinnung“, so Weber.

In der Lehre sei es ihr wichtig, Studierenden nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern sie auch zur eigenständigen Forschung zu inspirieren. Ihre Lehrphilosophie ziele darauf ab, komplexe Inhalte verständlich und greifbar zu machen, wobei sie besonderen Wert auf die praktische Anwendung des Erlernten lege.

Institut in Jena neu ausrichten

Nachdem sie in Jena promoviert wurde, ging Weber 2003 an die Ludwig-Maximilians-Universität München, wo sie mithilfe eines Liebig-Stipendiums vom Fonds der Chemischen Industrie eine eigene Forschungsgruppe aufbaute. 2009 habilitierte sie sich und wechselte 2010 an die Uni Bayreuth. Nun die Rückkehr nach Jena.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Jena zurückkomme. Damit habe ich überhaupt nicht gerecht. Aber es ist toll, wieder hier zu sein“, sagt Weber und verweist auf ein hervorragendes Forschungsumfeld. Da einige ihrer Kollegen am Institut vor dem Ruhestand stehen, gehöre zu Webers Professur auch die Aufgabe, das Institut für Anorganische und Analytische Chemie neu auszurichten.