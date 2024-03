Jena. Der Marburger Bund sieht den Warnstreik als „unvermeidbar“ an. An diesem Tag legen die Mediziner und Medizinerinnen die Arbeit nieder:

Erneut wird es am Universitätsklinikum Jena zu Einschränkungen kommen. Der Marburger Bund ruft die Ärzte zum zweiten Warnstreik auf, der am Montag, 11. März, von 8 bis 10 Uhr anberaumt wird. „Auch wenn das Thema Streik sicherlich langsam ermüdend wird“, heißt es vom Marburger Bund, sehe man den Streik als unvermeidbar an.

Nicht dringliche, verschiebbare Operationen könnten eingeschränkt werden. Um die Notfallbehandlung der Patienten zu gewährleisten, biete der Marburger Bund den jeweiligen Kliniken den Abschluss von Notdienstvereinbarungen an. Die Klinikleitungen sind verpflichtet, eine Notbesetzung zu gewährleisten.

Der Marburger Bund fordert in dieser Tarifrunde höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Gefordert werden zudem 12,5 Prozent mehr Gehalt. Zunehmende Schicht- und Wechselschichtarbeit solle begrenzt werden.

Der in Rede stehende Tarifvertrag (TV-Ärzte) erstrecke sich auf mehr als 20.000 Ärztinnen und Ärzte in bundesweit 23 Universitätskliniken.