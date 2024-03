Jena. Ein Bündnis ruft zum Frauentag zu einer Kundgebung auf.

Zum Internationalen Frauenkampftag hat das „Bündnis 8. März“ eine Kundgebung in Jena angemeldet. Wegen dieser kann es am Freitag zu einem eingeschränkten Verkehr im Stadtzentrum kommen.

Unter dem Thema „Unsere Wut ist unsere Stärke – feministisch kämpfen jetzt!“ ist ab etwa 15 Uhr die Auftaktkundgebung am Holzmarkt geplant. Der Aufzug durch die Innenstadt beginne nach Angaben der Stadtverwaltung als Versammlungsbehörde gegen 16 Uhr und werde bis 18 Uhr über folgende Route führen: Holzmarkt (Auftakt) – Löbdergraben – Saalbahnhofstraße – Grünfläche Gerbergasse (Zwischenkundgebung) – Saalbahnhofstraße – St.- Jakob-Straße – Am Planetarium – Bibliotheksplatz – Weigelstraße – Johannisstraße – Am Pulverturm. Die Abschlusskundgebung am Pulverturm kann bis etwa 20 Uhr dauern.

Die Initiatoren rechnen mit etwa 500 Teilnehmer laut Versammlungsanmeldung.

red