Jena/Erfurt. Dafür setzt sich das Bündnis „FSU unterfinanziert“ ein.

Gegen die geplanten Kürzungen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena richtet sich eine Petition des Bündnisses „FSU unterfinanziert“. Am Mittwoch überreichte eine Delegation das Forderungspapier an die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, Madeleine Henfling (Bündnis 90/Die Grünen). Die Petition unterschrieben haben nach Angaben des Bündnisses Studierende und Beschäftigte der Universität, insgesamt waren wurden 3235 Unterzeichner (Online: 1182 /Papier: 2053).

Die Universität besitzt ein Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. Nach Angaben des Bündnisses sollen bis 2028 insgesamt 100 Vollzeitäquivalente an der Universität gestrichen werden. Dazu kämen weitere Kürzungen bei Sachmitteln und studentischen Beschäftigten. Freie Stellen werden für sechs Monate nicht neu besetzt.

Runder Tisch mit Hochschulleitung gefordert

Die Unterzeichner der Petition appellieren an den Thüringer Landtag, alternative Lösungen zu finden, um die Universität und ihre Mitarbeiter finanziell abzusichern. „Die gestiegenen Kosten, insbesondere bei Energie, Bau, Tarifen und Sachmitteln, sind maßgeblich dafür verantwortlich. Andere Bundesländer wie Bayern und Nordrhein-Westfalen haben diese extern verursachten Kostensteigerungen durch erhöhte Zuschüsse ausgeglichen“, erklärt Clemens Beck, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Jena. Er fordert einen Runden Tisch mit Hochschulleitung, Vertreter der Landtagsfraktionen sowie des Wissenschaftsministeriums.

Helen Würflein, studentische Senatorin an der Universität, kritisiert, dass die Kürzungen nicht nur Forschung und Lehre, „sondern auch die Attraktivität der Universität als Arbeitgeberin“ gefährden.

Jenaer Kommunalpolitiker wie der Oberbürgermeister, seine Dezernenten und die OB-Kandidaten von Linken, Grünen, SPD und CDU sowie weitere Mitglieder des Jenaer Stadtrats hätten die Petition unterschrieben.

red