Jena. Eine Echse im Volksbad, Multi-Percussionist Philipp Lamprecht im Trafo, Comedy in der Distelschänke und jede Menge mehr.

Öffentliche Frauentagsführung

Bekanntermaßen war die Geschichtsschreibung lange Zeit den männlichen Figuren vorbehalten. Doch stets wussten auch Frauen ihren Mann zu stehen und somit ihren Fußabdruck in der Geschichte zu hinterlassen. Der Rundgang durch das Stadtmuseum am Freitag, 8. März, 17 Uhr, verfolgt diese Spuren weiblichen Engagements durch die Jahrhunderte und hilft somit, den Blick auf die handelnden Figuren der Geschichte zu relativieren. Begrenzte Teilnehmerzahl. Um telefonische Anmeldung unter 03641/498250 wird gebeten.

Lesung mit Lutz Rathenow: „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“

Am Freitag, 8. März, 18 Uhr, stellt der aus Jena stammende Schriftsteller und DDR-Oppositionelle Lutz Rathenow im Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“, Camsdorfer Ufer 17, sein Buch „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten“ vor. Es handelt sich dabei um eine ausgewählte Zusammenstellung alter und neuer Texte des Autors.

Der Kanon-Verlag, bei dem der autobiografische Band 2022 erschien, beschreibt die Textsammlung als „farbiges Kaleidoskop aus Erzählungen, Dialogen, Reportagen und Tagebuch-Notaten“. Der Eintritt ist frei.

Michael Hatzius: „Echsoterik“

Für ihre Fans ist die Echse längst ein Guru. Das Reptil voller Erfahrungen, Geschichten und Weisheit legt uns die Karten auf den Tisch. Vollständig erleuchtet und bestens ins Licht gerückt durch den mehrfach ausgezeichneten Puppenspieler Michael Hatzius, der gekonnt in der Aura des großmäuligen Reptils zu verschwinden scheint. Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen? Kann ein Huhn spirituelle Erfahrungen machen? Wie mobben sich Schweine? Was sucht ein Kamel auf dem Halm einer Zecke? Das sind nur einige Fragen aus einem tierischen Kosmos, der unserem gar nicht so unähnlich scheint.

Das Publikum ist eingeladen zu einer humorvollen Audienz mit offenem Herzen und großer Klappe. Man darf sich also auch wieder auf echsquisite Improvisationen freuen am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr im Volksbad.

Jazz in der Villa Rosenthal

Das Duo Willi Kellers und Julie Sassoon ist eine transzendente Einheit fast meditativer Improvisationen. Lyrische Melodien und perkussive Ausbrüche, die sich mit Schlagzeugrhythmen aus Bartoks oder Strawinskys Welt überlagern, Jazz, Afrika und Wildheit wechseln mit sehr leisen, fast unhörbaren atmosphärischen Sequenzen ab.

Julie Sassoon kommt aus der Klassik, hat eine Ausbildung als Konzertpianistin und ist über den Jazz zur improvisierten Musik gekommen. Willi Kellers hat neben unzähligen Größen des Jazz mit Keith Tippett und Marylin Crispell gespielt, und Julie steht diesen beiden mit ihrer ungeheuren Emotionalität in nichts nach. Der Verein „Jazz im Paradies“ lädt zu einem Konzert des Duos am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr in die Villa Rosenthal.

Börse der Philatelisten

Ansichtskarten, Münzen, Briefmarken oder Heimatliteratur gibt es am Samstag, 9. März, 9 bis 14 Uhr, im Jenaer Volkshaus bei der Philatelistenbörse zu endecken.

6. Kirchenkonzert „Verleih uns Frieden“

Der Universitätschor und die Akademische Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität Jena laden für Samstag, 9. März, 17 Uhr, zu einer Aufführung unter dem Titel „Verleih uns Frieden“ in die Stadtkirche St. Michael ein. Zu hören sind Werke für Blechbläser-Ensemble, Orgel, Chor und Orchester.

Die verschiedenen Formationen führen den Zuhörer unter der Leitung von Sebastian Krahnert von der Renaissance bis in die Moderne und stellen die Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy nach einer Dichtung Martin Luthers aus dem Jahr 1529 in den Mittelpunkt ihres Konzertes. Weitere Werke von Anton Bruckner, Hugo Wolf und Michael Praetorius runden den Nachmittag ab. An der Orgel zu hören ist Anne Hoff.

Multi-Percussionist Philipp Lamprecht im Trafo Jena

Die Reihe „Bach>>Forward“ kehrt zurück ins Trafo, Nollendorfer Straße 30 in Jena. Der Multi-Percussionist Philipp Lamprecht gilt als vielseitig agierender Musiker, der in seiner Karriere Neues wie Altes geschickt miteinander kombiniert. Als Mitglied verschiedener Ensembles für zeitgenössische und historische Musik arbeitet er hauptsächlich im Bereich Kammermusik und realisiert eigene Solo-und Educationprojekte.

Für internationales Aufsehen sorgte 2020 in der Pandemie die Live-Übertragung der Triofassung von Bachs „Johannespassion“. Gemeinsam mit Tenor Benedikt Kristjánsson und der Cembalistin Elina Albach führte Philipp Lamprecht die bereits 2019 mit dem Opus-Klassik-Preis gekürte Reduktion in der leeren Thomaskirche vor laufenden Kameras und mit Hunderttausenden Menschen aus aller Welt an ihren Bildschirmen auf.

Seinen bunten musikalischen Alltag bestreitet Lamprecht – neben etablierten Schlaginstrumenten – mit Tamburelli, Einhandflöte und Tabor, Barockpauken, mittelalterlichen Kastagnetten und Nakers (mittelalterlichen Pauken), Landsknechttrommeln, einer Vielzahl unterschiedlicher Handtrommeln, Drehleihern und romanischen Bienenkorbglocken. Nun kehrt er am Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, für einen Abend mit seinem Soloprogramm „Percussion“ zurück ins Bachland Thüringen und beweist, in welch vielfältige Klänge er nicht nur Bachs Musik zu tauchen vermag.

Abend mit zwei irischen Singer-Songwritern

Die aus Dublin stammenden Musiker A.S. Fanning und Louis Brennan, mittlerweile beheimatet in Berlin und London, sind zwei der interessantesten und düstersten Songwriter unserer Zeit. Im Frühjahr 2024 sind sie auf einer kollaborativen Tour in Deutschland unterwegs: ein Doppelkonzert mit einer gemeinsamen Band, die sich selbstironisch „The Travelling Circus of Misery“ nennt und den apokalyptischen Songs von A.S. Fanning und Louis Brennan eine neue Form verleiht.

In der Klangarchitektur einer großen analogen Rockband entstehen so Musikstücke, die gleichermaßen berückend schön, tieftraurig und manchmal sogar witzig sind. Zu erleben sind sie am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr im Internationalen Zentrum „Haus auf der Mauer“ am Johannisplatz 26.

Familientanz im Lisa

Junge und Junggebliebene können sich beim Familientanz im Stadtteilzentrum Lisa, Werner-Seelenbinder-Straße 28A, immer wieder aufs Neue bei Musik und Tanz amüsieren. Am Samstag, 9. März, sorgt ab 20 Uhr DJ Max mit Rock, Pop und Schlager für gute Stimmung.

Ladies Night im F-Haus

Zu Charts, House, Black, Klassiker, Rock und Pop können die Ladies am Samstag, 9. März, ab 22 Uhr im F-Haus tanzen. Einlass ab 18 Jahren.

Kammerkonzert Nummer 5 der Jenaer Philharmonie

Werke von Gustav Mahler, Maurice Ravel und Johannes Brahms erklingen am Sonntag, 10. März, ab 11 Uhr im Historischen Rathaus. Es spielen: Julia Suslov-Wegelin, Violine; Karina Suslov-Götz, Viola; Michal Beck, Violoncello, und Batia Murvitz, Klavier.

Comedy in der gemütlichen Distelschänke

Im Gartenlokal „Distelschänke“ präsentieren am Sonntag, 10. März, ab 19 Uhr wieder lokale Comedians ihre besten Witze. Von Alltagsbeobachtungen über politisches Kabarett bis hin zu philosophischen Betrachtungen teilen sie ihre Geschichten aus dem Leben auf eine humorvolle Art und Weise mit dem Publikum. „Es wird persönlich, es wird nachdenklich, aber vor allem wird es sehr lustig!“, informieren die Veranstalter.